الدبيبة: ليبيا بحاجة إلى دستور دائم

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا بحاجة اليوم إلى دستور دائم يؤسس لعملية سياسية عادلة وواضحة.

جاء ذلك في كلمة خلال احتفالية الذكرى 72 لعيد استقلال ليبيا المقامة ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية.

وأقيمت الاحتفالية بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وشخصيات ليبية وعربية ودولية بارزة، وأحفاد وأسر الآباء المناضلين والمؤسسين للدولة الليبية.

وأكد الدبيبة خلال كلمته في الاحتفالية، أن راية الاستقلال رمز للجهاد والاتحاد وتراث الأجداد، ويجب أن تبقى عالية وغالية ترفرف فوق ربوع هذا الوطن.

وأضاف: “إننا أمام اختبار خلال هذه المرحلة لتعزيز هذا الاستقلال والانتقال إلى دولة الدستور والقانون”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن تحقيق غاية العبور نحو انتخابات ناجحة تقود للاستقرار تمر عبر هذا الدستور المأمول.

وشدّد الدبيبة على أحقية الشعب الليبي في تلبية مطالبه وتوفير الخدمات اللازمة له، فهذا ما ضحى من أجله الآباء المؤسسون.

وقدم الدبيبة خلال الاحتفالية جوائز الدولة التقديرية، التي تمثلت في جائزة الدولة التقديرية للصحافة للكاتب والصحفي محمود البوسيفي، وجائزة الدولة التقديرية للغة العربية للأستاذ عمار جحيدر، وجائزة السرايا الحمراء لصحافة السلام لمراسل شبكة الجزيرة وائل الدحدوح.

كما كرم الدبيبة الشيخ راشد الزبير السنوسي ممثلا عن أبناء الآباء المؤسسين، وحفيدة السيد إميل سان لو مندوب دولة هايتي عام 1952 بالأمم المتحدة، السفيرة دشانييل سان لو.

#مباشر | الدبيبة يشهد احتفالية الذكرى 72 لعيد استقلال #ليبيا، التي تقام ضمن #أيام_طرابلس_الإعلامية. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣