الدبيبة: ليبيا ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير الصناعة الفلسطيني عرفات سليمان، الذي سلّمه رسالة خطية من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين ليبيا وفلسطين.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، موقف ليبيا الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وقضيته، مجددًا دعم الحكومة الليبية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصًا في القطاعين الصناعي والاقتصادي.

وبحث اللقاء أهمية تطوير الشراكة بين ليبيا وفلسطين، والاستفادة من فرص التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، مع التركيز على المجالات الصناعية والاقتصادية.

من جانبه، ثمّن وزير الصناعة الفلسطيني عرفات سليمان مواقف ليبيا الداعمة لفلسطين، مشيرًا إلى مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التي تستضيفها العاصمة الليبية طرابلس بتنظيم من وزارة الصناعة والمعادن.

وأوضح الوزير الفلسطيني أن هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة والتقييس والتعدين، ودعم التنسيق بين الدول العربية في هذه القطاعات.

وتأتي زيارة وزير الصناعة الفلسطيني إلى ليبيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية، بالتزامن مع استضافة طرابلس فعاليات عربية متخصصة في قطاع الصناعة.