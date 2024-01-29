الدبيبة: ليبيا في حرب ضد المتاجرين بالبشر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا “في حالة حرب” ضد المتاجرين بالبشر “الذين يرسلون المهاجرين للموت في البحر”، وأيضا ضد “المجرمين المتورطين في تهريب النفط والوقود والمخدرات”.

جاء ذلك في حوار مع وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، على هامش القمة الإيطالية الإفريقية المنعقدة في روما

وأضاف الدبيبة: “أعتقد أن هذه حرب مستمرة ضد الاتجار بالبشر وأيضاً ضد المجرمين الآخرين. دعونا نوقف الاتجار بالوقود، إلى جانب الاتجار الآخر مثل الكوكايين. إنها مسألة معقدة. أولئك الذين يساعدون المهاجرين على الموت في البحر يرتكبون أيضًا جرائم أخرى في نفس الوقت. سنواصل محاربة هؤلاء المجرمين لأسباب إنسانية وحفاظاً على سيادتنا ووطننا”.

وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا لا تصدر المهاجرين، ولكنها دولة عبور لأولئك الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية.

وتابع: “نحن مجرد طريق من أفريقيا إلى أوروبا. ليبيا مجرد مركز، المحطة الأخيرة قبل البحر. قدرة بلادنا محدودة. ولهذا السبب ندعو الجميع، على الجانب الأوروبي، إلى التعاون ومساعدتنا. وليس من مسؤولية دولة واحدة أن تحارب هذا النوع من الظاهرة. نأمل أن تتمكن الحكومة الإيطالية من مساعدتنا، وهي تفعل ذلك بالفعل. إنها أفضل شريك من وجهة النظر هذه”.

وأردف رئيس حكومة الوحدة الوطنية: “نأمل أن نتمكن من التقدم في بعض البرامج والخطط الملموسة للحد من هذا التدفق”.