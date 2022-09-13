«الدبيبة»: ماحدث في طرابلس محاولة انقلابية «غبية»

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إنّه يتمنى عقد الانتخابات في ليبيا في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الدبيبة لقناة «العربية» أنّ أكثر من 3 ملايين ليبي تسلموا بطاقات الانتخاب وأنّهم ينتظرون تحديد الموعد، مشيرا إلى أنّ من يريد الوصول للانتخابات فليتحاور مع الحكومة بشأن المرحلة الانتقالية.

وتابع الدبيبة أنّه يأمل أن ينهي المشرعون الجدل بشأن القاعدة الدستورية حتى تجري الانتخابات، مرحبا بجهود الاتحاد الإفريقي في التوسط لمصالحة في ليبيا.

وذكر الدبيبة أنّ ما جرى في طرابلس هي اشتباكات مع جهات إنقلابية وتم دحرها، قائلا: «المحاولة الانقلابية في طرابلس كانت عملا غبيا نتمنى ألّا يتكرر». وفقا لقوله.