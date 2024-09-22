الدبيبة: ماضون في دعم العمل التطوعي وحقوق ذوي الإعاقة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أعمال الحدث رفيع المستوى لتنفيذ الاستراتيجية العربية للعمل التطوعي وخطة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأوبئة والأزمات، الذي انعقد في العاصمة طرابلس بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية.

وبحسب ما نقلت منصة “حكومتنا” الرسمية، أكد الدبيبة في كلمته، أن “ليبيا كانت وستظل في طليعة الدول الداعمة للقضايا الإنسانية والاجتماعية، وفي مقدمتها العمل التطوعي ودعم حقوق ذوي الإعاقة”

وشدد على “أهمية المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان الاستقرار والتنمية في المنطقة، مع الالتزام بتحقيق التطور الإعمار”.

كما أشار الدبيبة إلى “التزام الحكومة الكامل بدورها في تعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، خاصة تلك التي تهتم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدا بالإنجازات التي حققتها وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا المجال”.

وفي ختام كلمته، أعرب الدبيبة عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المثمر والعمل المشترك بين الدول العربية والإسلامية، لتحقيق رفعة الأمة.

حضر الافتتاح، نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني، والنائب بالمجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إلى جانب وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.