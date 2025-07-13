الدبيبة: ماضون نحو انتخابات شاملة ودولة يحكمها القانون

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأحد، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، يرافقها نائبة الممثل الخاص، سيفاني خوري، وسفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا، رالف طرف.

ورحبت المبعوثة الأممية خلال اللقاء بخطوة الإفراج عن عدد من المحتجزين الذين أُطلق سراحهم بعد سنوات من الاحتجاز غير القانوني، واعتبرتها خطوة إيجابية نحو تعزيز مسار العدالة والمصالحة الوطنية في البلاد.

وتطرق اللقاء إلى تطورات المشهد السياسي الليبي، وآليات تعزيز التعاون بين حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة، إضافة إلى سبل الدفع بالعملية السياسية وصولاً إلى انتخابات وطنية شاملة.

كما قدّم السفير الألماني إحاطة حول مخرجات اجتماع اللجنة الدولية المعنية بليبيا (مسار برلين)، والذي عقد خلال شهر يونيو الماضي، مشيرًا إلى استمرار الدعم الدولي لجهود التسوية في ليبيا.

من جانبه، جدّد رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البعثة الأممية، ودعم كافة الجهود الرامية إلى الوصول لتسوية شاملة، وإجراء الانتخابات على أساس قاعدة دستورية متفق عليها بين جميع الأطراف الليبية.

وشدد الدبيبة على أن حكومة الوحدة الوطنية ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية، الهادفة إلى فرض سلطة القانون على جميع المؤسسات، وحفظ هيبة الدولة، وتوحيد القرار السيادي في البلاد.