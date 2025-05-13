الدبيبة: ما تحقق من بسط الأمن في العاصمة خطوة حاسمة لترسيخ سلطة الدولة

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بجهود وزارتي الداخلية والدفاع، وكافة منتسبي الجيش والشرطة، على ما وصفه بـ”الإنجاز الكبير” في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة في تصريح له: “أُحيي وزارتي الداخلية والدفاع، وجميع منتسبي الجيش والشرطة، على ما حققوه من إنجاز كبير في بسط الأمن وفرض سلطة الدولة في العاصمة، إن ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين، ويُشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية، وترسيخ مبدأ ألاّ مكان في ليبيا إلا لمؤسسات الدولة، ولا سلطة إلا للقانون”.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في مسار استعادة هيبة الدولة وبناء مؤسساتها الأمنية على أسس قانونية ومنظمة.

وجاء تصريح رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، عقب عملية أمنية في طرابلس نفذتها وزارتي الداخلية والدفاع، استهدفت إنهاء وجود مجموعات مسلحة غير نظامية، وشهدت العملية إعادة انتشار لقوات نظامية، وبسط سيطرة الدولة على بعض المواقع، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن، وتوحيد القرار الأمني تحت مؤسسات الدولة الرسمية.

بعثة الأمم المتحدة تُعرب عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في العاصمة طرابلس، في ظل اشتداد القتال واستخدام الأسلحة الثقيلة داخل أحياء سكنية مكتظة بالسكان.

ودعت البعثة في بيان لها، جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال فورًا واستعادة الهدوء، مشددة على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين في جميع الأوقات، ومحذّرة من أن الهجمات على المدنيين والمرافق المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب.

كما أعربت البعثة عن دعمها الكامل لجهود الأعيان والقيادات المجتمعية الرامية إلى تهدئة الأوضاع واحتواء التوتر، مؤكدة على أهمية الحوار وتغليب مصلحة الوطن وسلامة المواطنين.

وزارة الصحة تدعو لرفع الجاهزية القصوى في طرابلس والمناطق المجاورة

أهابت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والأجهزة المعنية في العاصمة طرابلس وضواحيها، برفع درجة الاستعداد وضمان الجاهزية القصوى للتعامل مع أي حالات طارئة قد تطرأ.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الموصى بها، ودعت إلى التواصل الفوري عند الحاجة، سواء من قبل المؤسسات الصحية أو المواطنين، لضمان سرعة الاستجابة وحسن التنسيق.

وللتواصل على مدار الساعة:

مركز طب الطوارئ والدعم: 1412

غرفة عمليات الطب الميداني: 0916288000

غرفة العمليات المركزية: 0921910191

جهاز الإسعاف والطوارئ: 0931911191

وأكدت وزارة الصحة استعدادها الكامل وتضع جميع إمكانياتها في خدمة المواطنين، ودعت الجميع للتعاون من أجل سلامة الجميع.

وزارة التربية والتعليم تمنح مراقبي التعليم صلاحية تعليق الدراسة في طرابلس الكبرى

أعلنت وزارة التربية والتعليم، استنادًا إلى التنويه الصادر عن وزارة الداخلية، وبالنظر إلى الأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها مدينة طرابلس، عن منح السلطة التقديرية لمراقبي التربية والتعليم في بلديات طرابلس الكبرى لاتخاذ قرار تعليق الدراسة والامتحانات لليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار حرصًا على سلامة التلاميذ والطلاب، إلى جانب الكوادر التعليمية والإدارية، مع التأكيد على ضرورة متابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية.