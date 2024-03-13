«الدبيبة» متفائل بتراجع ليبيا على مؤشر الإرهاب

اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إن تراجع ليبيا في مؤشر الدول الأكثر تأثُّرًا بالإرهاب، دلالة على “استعادة الأمن” وتعزيز الشعور “بالاطمئنان في عموم البلاد”.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة قوله، إن الحكومة تعمل على «أكثر من مسار لتثبيت حالة الاستقرار» في البلاد على الرغم من التحديات.

وأظهر المؤشر الصادر عن المعهد الدولي للاقتصاد والسلام للعام 2024، احتلال ليبيا المرتبة 30 العام الماضي مقارنة بالمرتبة السابعة في العام 2022، في مؤشر الدول المتأثرة بالإرهاب.

وقال الدبيبة أتطلع إلى تحقيق الصورة المثلى للدولة التي يتمناها الليبيون، عبر انطلاق عجلة التنمية وإعادة الحياة في مناحيها كافة.

تحول ليبيا من ترتيب متقدم في الدول المتأثرة بـ #الإرهاب، وانتقالها إلى مراتب أقل خطورة لأول مرة منذ سنوات – بحسب تقرير… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الأربعاء، ١٣ مارس ٢٠٢٤