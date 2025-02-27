«الدبيبة» يتابع مستجدات الأوضاع في الأصابعة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع في مدينة الأصابعة عقب الحرائق التي شهدتها بعض المنازل.

واستمع الدبيبة خلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ورئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور، ورئيس هيئة السلامة الوطنية اللواء عثمان مليقطة، “إلى إحاطة شاملة حول الحادث والإجراءات المتخذة للاستجابة له”.

كما اطلع رئيس الوزراء على “عمل فرق الطوارئ والسلامة الوطنية، ومدى جاهزية الجهات المختصة في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وسبل تعزيز الخدمات المحلية والصحية في المدينة”.

وأكد الدبيبة “على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات لضمان سرعة الاستجابة، مشددا على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية لمجابهة أي طوارئ مستقبلا”.