«الدبيبة» يتابع مستجدات الأوضاع في الأصابعة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع في مدينة الأصابعة عقب الحرائق التي شهدتها بعض المنازل.
واستمع الدبيبة خلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ورئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور، ورئيس هيئة السلامة الوطنية اللواء عثمان مليقطة، “إلى إحاطة شاملة حول الحادث والإجراءات المتخذة للاستجابة له”.
كما اطلع رئيس الوزراء على “عمل فرق الطوارئ والسلامة الوطنية، ومدى جاهزية الجهات المختصة في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وسبل تعزيز الخدمات المحلية والصحية في المدينة”.
وأكد الدبيبة “على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات لضمان سرعة الاستجابة، مشددا على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية لمجابهة أي طوارئ مستقبلا”.
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