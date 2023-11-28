الدبيبة: مستعدون للمشاركة ودعم أي جهود جادة لإنجاح الانتخابات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة استعداده للمشاركة ودعم أي جهود جادة لإنجاح الانتخابات المرتقبة.

جاء ذلك في كلمة مرئية، مساء اليوم الثلاثاء، وجهها الدبية إلى الشعب الليبي حول المستجدات السياسية في البلاد.

وقال الدبيبة: “قررت الحديث معكم بشكل مباشر لأخبركم عن الدعوة المقدمة من المبعوث الأممي.. هذه الدعوة لعقد اجتماع لمن وصفهم بالأطراف الأساسية لمعالجة الإشكاليات الكبرى في القوانين الانتخابية”.

وأضاف: “مشاركتنا في هذا الاجتمـاع هي من أجل أن أكون صوتكم الذي طمسوه، مدافعاً عن مطالبكم.. وأؤكد استعدادي للتجاوب مع كل المقترحات بجدية، لتوسيع الثقة في المهام الموكلة للحكومة في العملية الانتخابية”.

وأشار رئيس الحكومة إلى تقدمهم بمقترح لإنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، وبمشاركة جميع الأطراف عوضاً عن مخططات التمديد لتعطيل الانتخابات، حسب وصفه.

وأردف الدبيبة: “يجب أن تُركز كل النقاشات والحوارات للوصول إلى أساس قانوني دستوري متين، لضمان نجاح الانتخابات.. لا مجال للمسارات الجانبية ولن نسمح بمراحل انتقالية جديدة”.

كلمة رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة إلى الشعب الليبي، بشأن مستجدات الأوضاع السياسية. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣