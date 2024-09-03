الدبيبة: مشروع الانطلاقة الوطني خطوة لبناء قاعدة بيانات كاملة للبلاد

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مشروع الانطلاقة الوطني، الذي يستهدف تنظيم ومطابقة البيانات الإلكترونية ببيانات السجلات الورقية.

وأشاد الدبيبة، “بجهود فرق مصلحة الأحوال المدنية ووكلاء النيابة بمكتب النائب العام في متابعة مراحل المشروع وتنفيذه”، مؤكداً ضرورة “تحديث الجدول الزمني لمراحل المشروع، وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة لاستكمال المشروع”.

ووجه الدبيبة، “بضرورة تكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الوطني العام والذي يهدف إلى مطابقة البيانات الإلكترونية بالسجلات الورقية الموجودة في فروع المصلحة بالبلديات، وإعداد قاعدة بيانات سليمة وواقعية، والتي ستُساهم في كافة إجراءات الدولة المختلفة”.

بدوره، “قدم مدير مصلحة الأحوال المدنية، عرضاً ضوئياً، يبين مراحل المشروع والذي يُختتم بمرحلة تحديث قاعدة البيانات بالمستجدات المستخلصة بعد استكمال أعمال الإدخال والمطابقة والتجميع ومرحلة التدقيق والتصحيح”.

وأوضح أن عدد المكاتب التي أتمت المطابقة والمسح الضوئي 257 مكتب أحوال مدنية على مستوى ليبيا، حيث تم طباعة مليون وثمانمائة من الأسر الليبية، بنسبة إجمالية تصل إلى 97% من إجمالي الأسر الليبية، مشيراً إلى أن هذا المشروع لم يُنجز منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي.

هذا وحضر اللقاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ووزير الداخلية المُكلف عماد الطرابلسي ومدير مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة المكلفة بالمشروع.

مشروع الانطلاقة الوطني الذي أطلقته الحكومة لرقمنة وتحديث السجلات المدنية، وهو خطوة مهمة نحو بناء قاعدة بيانات موثوقة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الثلاثاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٤