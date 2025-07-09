الدبيبة: مصلحة الضرائب ركيزة الاستقرار المالي ولن نتساهل مع أي تقصير

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على أهمية مصلحة الضرائب كإحدى الركائز الأساسية لدعم الخزانة العامة وتعزيز الاستقرار المالي للدولة، مؤكدًا أن كفاءة الأداء الضريبي تمثل مقياسًا لمدى جدية الدولة في فرض الانضباط وترسيخ ثقافة الالتزام.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع رئيس مصلحة الضرائب، محمد إدريس، خُصص لمتابعة مستوى الإنجاز داخل المصلحة، واستعراض خططها لتحديث آليات التحصيل ورفع معدلات الامتثال الضريبي.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أن الحكومة لن تتهاون مع أي تقصير في الملفات المرتبطة بالإيرادات العامة، مشيدًا بالنتائج التي حققتها المصلحة مؤخرًا، وبجهودها في تطوير أدوات العمل وتحقيق نقلة نوعية في الأداء المؤسسي.

من جانبه، أعرب رئيس المصلحة عن شكره لرئيس الحكومة على الدعم المتواصل، مؤكدا المضي قدمًا في تنفيذ خطط إصلاحية تستهدف تعزيز الاستدامة المالية للدولة.