الدبيبة: من أولويات الحكومة هو لم شمل الليبيين وكيف تتم عملية المصالحة

أكد رئيس الحكومة الوطنية الموحدة عبد الحميد الدبيبية، أن “الصف الاجتماعي الذي كنا نتحدى به في العالم تدمر”.

وأوضح في كلمته أمام مجلس النواب في سرت، أن من أولويات حكومة الوحدة الوطنية هو لم شمل الليبيين وكيف تتم عملية المصالحة و”كيف ستكون بداياتنا في العمل حتى يستمتع المواطن الليبي بأرزاقه بشكل تنموي صحيح”.

كما أكد على ضرورة مشاركة كافة الليبيين في هذه الحكومة من مختلف المدن والقبائل والأقاليم.

وأشار الدبيبة إلى أن هناك العديد من الذين اقترحوا حكومة مصغرة و”هذا واقع صحيح وأنا شخصيا غير مستريح لحكومة فيها (26) أو (30) وزيراً ، وكان في الإمكان اختيار (15) أو (17) وزيرا من أي جهة، إلا أنني أريد وحدة الليبيين مع بعض في هذه الحكومة”.

ولفت إلى أن لجنة الدستور تعمل منذ ست أو سبع سنوات ولم تخرج أي مخرج.

وتطرق الدبيبية إلى الانتخابات، مؤكدا انه ليست هناك انتخابات بدون دستور، كما توجد مدن غير ممثلة عندكم في البرلمان بحكم أن لديها وجهة نظر أو مكون من المكونات، مبينا أن من حق كل شخص يطلب ما يريد.

وأوضح أن أهل الجنوب يشتكون من عدم زيارة المسؤولين منذ عدة سنوات، حيث لم يقم أي مسؤول بزيارة مدنهم، ومن حق هؤلاء الناس أن يعيشوا ويروا حياتهم في النظرة الجديدة، ولكن لا يمكن أن يتم هذا في لحظة واحدة كل هذه العملية لابد أن يكون هناك تدريج وهناك خطوات وأسس لابد أن نتفاهم عليها لوصولنا إلى نقطة بحيث كل شخص يضع ورقة في صندوق ويستجاب لها ويصبح هو مرتاح، وفق قوله.