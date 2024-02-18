الدبيبة: من حق الليبيين عيش حياة كريمة في دولة مستقرة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إنه من حق الليبيين عيش حياة كريمة في دولة مستقرة تنعم بالحرية والقانون.



جاء ذلك في كلمة له، السبت، خلال مشاركته في احتفالات إحياء الذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير بميدان الشهداء في طرابلس.

وأضاف الدبيبة أن هدفه مع حكومته هو وضع العربة على السكة بعد سنوات من الإحباط، حسب وصفه.

وأردف: “كل ما فعلته الحكومة لا يساوي حق الليبيين، وهو واجب علينا وقليل من كثير”.

انطلاق فعاليات #ليلة_الحمد احتفاء بالذكرى الـ 13 لثورة فبراير بميدان الشهداء #مباشر| انطلاق فعاليات #ليلة_الحمد احتفاء بالذكرى الـ 13 لثورة فبراير بميدان الشهداء في العاصمة #طرابلس. #الحمد_لله #ليبيا #حكومتنا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ١٧ فبراير ٢٠٢٤