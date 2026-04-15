الدبيبة: نؤكّد ضرورة تسريع تنفيذ مشاريع «المنطقة الجنوبية»

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مستجدات عدد من الملفات الخدمية والتنموية في المنطقة الجنوبية، خلال اجتماع موسع ضم نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة، وأمين عام مجلس الوزراء عادل ظويهر، ووزير المالية راشد بوغفة، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وركز الاجتماع على متابعة مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في مدن الجنوب، مع استعراض نسب الإنجاز والتحديات التي تعيق سير العمل، في إطار السعي لتسريع وتيرة التنفيذ وضمان استكمال المشاريع وفق الخطط المعتمدة.

كما تناول اللقاء أوضاع القطاع الصحي في المنطقة، حيث جرى بحث آليات معالجة المختنقات التي تواجه المرافق الطبية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات من خلال دعم الإمكانيات وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأكد المجتمعون أهمية تفعيل دور جهاز تنمية وتطوير الجنوب، وتمكينه من أداء مهامه بشكل فاعل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الخدمي ودفع عجلة التنمية في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحركات حكومية متواصلة لمتابعة أوضاع الجنوب الليبي، الذي يواجه تحديات خدمية وتنموية متراكمة، في ظل الحاجة إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين.