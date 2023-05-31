الدبيبة: نادي النصر يحظى باحترام الجميع

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، مع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي” ما حدث في مطار معيتيقة الدولي مع فريق نادي النصر لكرة السلة.

وقدّم الجويفي موقفاً حول الأحداث، مؤكداً أن ما حدث مع بعض رياضيي نادي النصر وعدد من العاملين بالمطار تمت معالجته بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

بدوره أكد الدبيبة، أن لنادي النصر قيمة كبيرة في الرياضة الليبية ويحظى باحترام الجميع، مشدداً على ضرورة احترام العناصر الأمنية التي تنفذ مهامها في كل المنافذ الليبية.

وكلّف الدبيبة، وزيري الداخلية والرياضة لمتابعة تلك الواقعة، وتوضيح الأمر للجماهير الرياضية حتى لا يستغلّها البعض استغلالاً سلبياً، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وفي وقت سابق، أعلن نادي النصر الليبي عن تعرض بعثة فريقه الأول لكرة السلة والتي تضم لاعبين أجانب ومحليين للضرب بأسلوب وحشي من قِبل عناصر الشرطة في مطار معيتيقة الدولي.

نادي النصر وفي بيان له، حمّل مسؤولية الاعتداء لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، ومديرية أمن طرابلس، والجهات الأمنية بالعاصمة.

ودعا النادي الاتحاد الليبي لكرة السلة إلى تأمين البعثات الرياضية المشاركة في المسابقات المحلية، والتواصل مع الجهات الأمنية لحماية اللاعبين والفنيين في الأندية، من ما وصفه بطش الأجهزة الأمنية، بحسب البيان.

وأضاف النادي أنّ جمهور الفريق لن يرضى بالتعدي على أي شخص يتبع النادي أينما وجد، وأنه سيعاقب كل من يتعدى على فريق النصر، وفقا للبيان.