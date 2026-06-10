الدبيبة: نبارك لـ«الأهلي طرابلس» هذا الإنجاز الكبير

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، عن تهنئته لنادي الأهلي طرابلس بعد تتويجه بكأس ليبيا لكرة القدم وإضافة لقب جديد إلى سجله التاريخي، عقب مشوار وصفه بالمميز والكبير خلال منافسات البطولة.

ووجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تحية إلى نادي الأهلي بنغازي، مشيدًا بالأداء الذي قدمه وبالروح التنافسية العالية التي ظهر بها خلال مجريات البطولة، مؤكدًا أن هذا المستوى يعكس قيمة التنافس بين الأندية الليبية.

كما أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بجماهير كرة القدم الليبية، معتبرًا أنها أسهمت في صناعة أجواء رياضية مميزة طوال البطولة، ما منح المنافسات طابعًا حيويًا وحضورًا جماهيريًا لافتًا.

وفي ختام حديثه، أكد أن الموسم الرياضي يعكس ما وصلت إليه الأندية من تطور فني وروح تنافسية كبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز قدرة الكرة الليبية على تقديم منافسات تليق بجماهيرها.

وجاءت هذه التهنئة عقب تتويج نادي الأهلي طرابلس بلقب كأس ليبيا لكرة القدم، في ختام موسم شهد منافسة قوية بين أبرز الأندية الليبية، وعلى رأسها الأهلي بنغازي، وسط متابعة جماهيرية واسعة داخل البلاد.