الدبيبة: نتواصل مع كل الأطراف بشأن انسحاب القوات الأجنبية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إنه ليس على علم بأي تفاهم بين روسيا وتركيا بشأن انسحاب قواتهما من ليبيا.

وأوضح الدبيبة في حديث لوكالة “رويترز”، أنه لم يسمع بهذا الاتفاق بشأن انسحاب المقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا، وقال إنه يرحب بأي اتفاق ويرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة بأي دعم من أي طرف.

وأشار الدبيبة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تتواصل مع كل الأطراف بشأن عملية الانسحاب.

كما أكد رئيس الحكومة أنه ملتزم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وأنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيرشح نفسه لمنصب الرئاسة.

هذا ونوه الدبيبة إلى أنه “من الصعب للغاية توحيد الجيش الليبي”، مشيرا إلى أن التواصل مع حفتر صعب لكن الحكومة تقوم بذلك والأمور ليسن سهلة، وقال :”التواصل مع حفتر وهو شخص عسكري صعب لكننا نتواصل معه والأمور ليست سهلة”.