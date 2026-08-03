الدبيبة: نحرص على التواصل المباشر مع أعيان «المدن والمناطق» والاستماع لمطالبها

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الإثنين، أعيان ومشايخ ومخاتير محلات الزنتان، إلى جانب تجمع أبناء الزنتان من سكان العاصمة طرابلس، في لقاء عقد بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء يأتي في إطار التواصل مع المكونات الاجتماعية والبلدية، والاستماع إلى رؤاها واحتياجاتها بشأن عدد من الملفات ذات الصلة بالشأن العام.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية، ومتابعة القضايا التي تهم المواطنين، بما يدعم جهود تحسين الخدمات وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمكونات الاجتماعية.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء حرص الحكومة على استمرار التواصل المباشر مع مختلف المدن والمناطق، والاستماع إلى مطالبها وملاحظاتها، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز العمل المشترك.

ويأتي استقبال أعيان ومشايخ الزنتان ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع ممثلي المدن والمناطق، في إطار متابعة الملفات المحلية وتعزيز التواصل مع مختلف المكونات الليبية.