الدبيبة: نحرص على تطوير التعاون مع الصومال

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت في العاصمة طرابلس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية عبدالسلام عبدي علي، في إطار بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء، سلّم وزير الخارجية الصومالي إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية رسالة خطية من رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بين ليبيا والصومال.

وبحسب ما جرى خلال المباحثات، ناقش الجانبان آليات توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، بما في ذلك التنسيق الدبلوماسي والقضايا الإقليمية الراهنة.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز التواصل بين البلدين وتطوير الشراكة الثنائية، في ظل توجهات مشتركة نحو دعم الاستقرار وتوسيع التعاون في المحيطين العربي والأفريقي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن تحركات دبلوماسية متواصلة تشهدها العاصمة طرابلس لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، وتكثيف التنسيق السياسي والاقتصادي في الملفات ذات البعد الإقليمي.