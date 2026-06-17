الدبيبة: نحرص على تطوير العلاقات مع تشاد بما يخدم مصالح الشعبين

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وفداً من مجلس الشيوخ بجمهورية تشاد، حيث تسلم رسالة رسمية من رئيس مجلس الشيوخ التشادي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتشاد، وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يفتح آفاقاً أوسع من الشراكة والتنسيق بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وتشاد، وحرصهما على دفع مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والتشادي.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها أوضاع الجالية التشادية داخل ليبيا، إلى جانب بحث تسهيل الإجراءات الخاصة بالطلبة التشاديين الدارسين في المؤسسات التعليمية الليبية، بما يضمن تحسين بيئة التحصيل العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي.

كما تطرق الجانبان إلى ملف تنظيم وتطوير النقل البري بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بما يدعم الحركة الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة.

وبحث اللقاء أيضاً أهمية تفعيل الرحلات الجوية المباشرة بين ليبيا وتشاد، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل، وتعزيز التواصل الاقتصادي والاجتماعي بين الشعبين.

وحضر اللقاء أمين عام مجلس الوزراء عادل ظويهر، إلى جانب رئيس لجنة العلاقات الليبية التشادية بالمجلس الأعلى للدولة، في إطار جهود مستمرة لتعزيز التشاور والتنسيق وترسيخ علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.