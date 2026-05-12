الدبيبة: نحرص على تعزيز «الشراكات الاقتصادية» مع الهند

استقبل رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في مكتبه بديوان مجلس الوزراء، سفير جمهورية الهند لدى ليبيا حفظ الرحمن محمد.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين ليبيا والهند، واستعراض سبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب مناقشة آفاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين.

كما تناول اللقاء إمكانيات تعزيز المصالح المشتركة، ودعم مسارات التعاون الثنائي بما يواكب تطلعات البلدين نحو شراكات أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز العلاقات الدولية وتنويع الشراكات الاقتصادية، خصوصًا مع الدول ذات الثقل الاقتصادي مثل الهند، التي تعد من أبرز الاقتصادات الصاعدة عالميًا.