الدبيبة: نحرص على «تعزيز الشراكة» مع ألمانيا الاتحادية

استقبل رئيس الوزراء ووزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بمكتبه في العاصمة طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا رالف طرف، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية سفيرًا لبلاده لدى ليبيا.

وأعرب رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الألماني خلال فترة عمله في ليبيا، وما أسهم به في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص حكومة الوحدة الوطنية على مواصلة تطوير الشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب السفير الألماني رالف طرف عن امتنانه لحسن التعاون الذي حظي به خلال فترة عمله في ليبيا، مشيدًا بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.

هذا وتشهد العلاقات الليبية الألمانية تعاونًا دبلوماسيًا واقتصاديًا متناميًا في عدد من الملفات، أبرزها دعم الاستقرار، والتعاون الاقتصادي، وملفات الهجرة والطاقة، في إطار مساعي تعزيز الشراكات الدولية لحكومة الوحدة الوطنية.