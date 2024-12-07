الدبيبة: نعزّي أهلنا في ترهونة بأبناءهم الذين قضوا جرّاء السيول

ارتقى المسعفان هيثم العهوري، ومالك الدبيب، شهداء أثناء تأدية واجبهما الإنساني إزاء العائلات المتضررة من السيول.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: “رحم الله المسعفين هيثم العهوري، ومالك الدبيب، اللذين ارتقيا شهداء أثناء تأدية واجبهما الإنساني إزاء العائلات المتضررة من السيول، كما نعزي أهلنا في ترهونة في فقدان أبناء عائلة الثابت، الذين قضوا جراء هذه السيول، نسأل الله أن يتقبلهم جميعًا بواسع رحمته، ويُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، رفقة هيئة السلامة الوطنية، انتشال جثماني شابين جرفت السيول سيارتهما ليغرقا بداخلها في وادي اللفاعية قرب مدينة ترهونة.

كما نعى جهاز الإسعاف والطوارئ “أحد عناصره بفرع بني وليد، الذي توفي أمس الجمعة بعدما جرفته السيول أثناء توجهه إلى مدينة ترهوتة للمشاركة في عمليات الإنقاذ”.