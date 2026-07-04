الدبيبة: نعمل على تعزيز الشراكة مع قطر بـ«القطاعات الحيوية»

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا ودولة قطر، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتناول اللقاء آفاق تشجيع الاستثمارات القطرية في ليبيا، إلى جانب بحث تطوير الشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي وفتح مجالات أوسع للتكامل بين الجانبين.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود المبذولة لدعم المسار السياسي، في إطار متابعة المستجدات المرتبطة بالوضع الداخلي الليبي.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى ملف التعاون في قطاع النقل الجوي، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لافتتاح مطار طرابلس الدولي، بما يعزز حركة السفر والتنقل والاستثمار بين ليبيا وقطر خلال المرحلة المقبلة.