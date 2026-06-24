الدبيبة: نعمل على توسيع آفاق «التعاون والاستثمار» مع روسيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة المعلومات والتعاون الدولي التابعة للمجلس الرئاسي الروسي للعلاقات بين الأعراق، ورئيس مجلس الأعمال الروسي الليبي آرا أرشافيروفيتش أبراميان، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا وروسيا وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

وشهد اللقاء حضور سفير ليبيا لدى روسيا امحمد المغرواي، ومسؤول الملف الروسي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب سفير روسيا لدى ليبيا.

وبحسب حكومة الوحدة الوطنية، تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الليبي الروسي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على دعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على تعزيز فرص التعاون بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.

كما بحث الجانبان آليات تطوير التنسيق بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في خلق فرص أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويدعم تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة تحقق مصالح البلدين.

وناقش الاجتماع كذلك عدداً من الملفات المرتبطة بالتعاون الثنائي، إلى جانب استعراض فرص فتح آفاق جديدة للتنسيق وتبادل الخبرات، بما يعزز العلاقات الليبية الروسية ويدعم المصالح المشتركة بين الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مساعي ليبيا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والدولية مع مختلف الشركاء، وتوسيع مجالات التعاون الاستثماري والتجاري بما يواكب توجهات الحكومة نحو دعم التنمية وتنشيط الشراكات الاقتصادية الخارجية.