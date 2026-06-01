الدبيبة: نعمل على فتح «شراكات استراتيجية» تعزز الاقتصاد الوطني

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، وفدًا يضم عددًا من شركات الاستثمار والطاقة من سلطنة عُمان، لبحث فرص الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وسلطنة عُمان في مجالات الاستثمار والطاقة والمشروعات الاقتصادية ذات الأولوية.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الليبية للاستثمار ومجموعة “أوكيو” العُمانية، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والتعاون داخل السوق الليبية، بما يدعم توجهات تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والمشروعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.

وناقش الجانبان آفاق التعاون في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة تطوير مشروعات مشتركة تسهم في نقل الخبرات وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تعزيز التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الاستثماري في دعم الاقتصاد الوطني.

وحضر اللقاء وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمجموعة “أوكيو” أشرف بن حمد المعمري، والرئيس التنفيذي لشركة “أبراج” لخدمات الطاقة سيف بن سعيد الحمحمي، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة والشركات التابعة لها.