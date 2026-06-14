الدبيبة: نواصل دعم «الشراكات الاقتصادية» مع عُمان

استقبل رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سفير سلطنة عُمان غير المقيم لدى ليبيا هلال بن عبد الله بن علي السناني، وذلك عقب تقديم أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى دولة ليبيا.

وبحسب ما أفادت به حكومة الوحدة الوطنية، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وسلطنة عُمان، حيث أكد الجانبان عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية البناء على الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية التي انطلقت خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين، بما يسهم في دعم التعاون الثنائي وتطويره.

واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية رفيعة المستوى، بهدف توسيع مجالات التعاون المشترك وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

يذكر أنه تشهد العلاقات الليبية العُمانية تطورًا تدريجيًا في السنوات الأخيرة، في ظل توجه البلدين إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التنسيق الدبلوماسي عبر تبادل الزيارات وفتح آفاق جديدة للشراكات الإقليمية.