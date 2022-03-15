«الدبيبة»: هدفنا إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المُقبل

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنّه من الصعب على أي دولة إجراء انتخابات دون دستور أو قاعدة دستورية، مؤكدا أنّه هدفهم إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل.

وأوضح الدبيبة في لقاء مع قناة «تي آر تي» التركية إنّ حكومته تضغط وتدفع الجميع لاستكمال القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل، ليكون إجراء الانتخابات الرئاسية بعد ذلك ممكنا.

وتابع الدبيبة أنّه عندما يختار مجلس النواب المنتخب حكومة فستسلم إليها السلطة، وسيكون ذلك نهاية المراحل الانتقالية، معتبرا أنّ ليست المشكلة في شخص فتحي باشاغا.

وبيّن ئيس حكومة الوحدة الوطنية أنّ المشكلة تقع في مجلس النواب الذي يريد التمديد لنفسه، وأنّهم يبحثون عن أي وسيلة للتمديد، والليبيون في الشوارع والميادين قالوا لا للتمديد.