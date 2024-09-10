الدبيبة: هيئة التدريس الجامعي لها دور في عملية تقدم ليبيا

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في احتفالية النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، التي عقدت في مدرج رشيد كعبار بجامعة طرابلس.

وأعرب الدبيبة خلال كلمته في الاحتفالية، عن “سعادته بالمشاركة في هذا الحدث”، مؤكدا على “دور أعضاء هيئة التدريس الجامعي في عملية التقدم والتطور في ليبيا خلال السنوات المقبلة”، مشدداً على “أهمية المسؤولية التي تقع على عاتق هذه الشريحة المهمة في البلاد”.

هذا وحضر الاحتفالية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، وعدد من رؤوساء الجامعات الليبية، ونقباء الجامعات على مستوى البلاد، وأعضاء هيئات تدريس، وممثلون عن اتحاد طلبة ليبيا.

وتأتي هذه الاحتفالية، “امتنانا للجهود المبذولة من رئيس الوزراء، من أجل تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي”.

يشار إلى أن الدبيبة، اتخذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم وتسوية أوضاع المعيدين، واعتماد مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا.