الدبيبة وأردوغان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وحماية المصالح المشتركة

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، تناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تتابع باهتمام التطورات في ليبيا، وتدعم استمرار دورها في تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.

من جانبه، أشاد الدبيبة بموقف تركيا الداعم لمسار الاستقرار والتنمية، مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

واتفق الجانبان على مواصلة جهود التضامن لحماية مصالح البلدين في شرق البحر الأبيض المتوسط، ودعم التنسيق المشترك بما يخدم الشعبين الصديقين.