«الدبيبة» وأمير قطر يُؤكدان على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات

يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد يضم عددا من الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أنّ اللقاء أكد على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها الخيار الوحيد للوصول إلى الاستقرار ورفض المراحل الانتقالية.

وتأتي زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة إلى قطر، عقب أسبوع واحد من زيارة أجراها إلى تركيا بحث خلالها مع المسؤوليين الأتراك التطورات الراهنة.