الدبيبة واللافي يبحثان مستجدات الأوضاع الأمنية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية

بحث رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، مع النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مستجدات الأوضاع الأمنية في مختلف مناطق البلاد، وذلك خلال اجتماع عُقد بمجمع قاعات غابة النصر.

وناقش اللقاء التحديات التي تواجه الملف الأمني، وسبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية للحفاظ على الاستقرار ومواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن.

وأكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك لتطوير أداء الأجهزة الأمنية، ضمن استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة في تنفيذ مهامها.