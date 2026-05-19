الدبيبة واللافي يناقشان التطورات «السياسية والأمنية» وآليات التنسيق

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، في مكتبه، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الملفات السياسية والأمنية، إضافة إلى مناقشة آليات التنسيق المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية في البلاد.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين الأطراف السياسية، بهدف متابعة التطورات الراهنة وتنسيق الجهود المتعلقة بإدارة الملفات ذات الأولوية، ولا سيما ما يرتبط بالمسار السياسي والأمني.

هذا وتشهد الساحة السياسية في البلاد تحركات متواصلة بين مختلف الأطراف الرسمية، بهدف تعزيز الاستقرار وتوحيد الجهود بين المؤسسات التنفيذية والسيادية، في ظل تحديات تتعلق بالملفين السياسي والأمني، وملفات الإصلاح المؤسسي.