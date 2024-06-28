«الدبيبة» و«المنفي» يبحثان توحيد الجهود لدعم الانتخابات المرتقبة

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة التنسيق لتوحيد الجهود الدولية لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة وقابلة للتنفيذ، واحترام إرادة الليبيين في إنتاج أجسام تشريعية وتنفيذية منتخبة.

جاء ذلك خلال لقاء عُقِد مساء الخميس، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

وناقش اللقاء عددا من الملفات السياسية وعلى رأسها دعم الجهود المحلية بين كافة المؤسسات وتنسيق الجهود الدولية لدعم الانتخابات الوطنية والبلدية.

وأكد الطرفان على ضرورة نجاح الانتخابات البلدية من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات وتوحيد الأجهزة الحكومية المختلفة للتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.