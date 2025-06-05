الدبيبة والمنفي يطلقان خطة شاملة لبسط الأمن في طرابلس

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وبالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتفقا على اتخاذ خطوات عملية مشتركة تهدف إلى تعزيز الأمن وبسط سلطة الدولة داخل العاصمة.

ووفق البيان الصادر يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة مؤقتة من وزارتي الدفاع والداخلية، تتولى تنفيذ خطة لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها في بسط النظام وتطبيق القانون.

كما شمل الاتفاق تشكيل لجنة حقوقية مختصة بمتابعة أوضاع السجون والتوقيفات، وتضم ممثلين عن وزارة العدل، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توافق وطني يستهدف إنهاء الفوضى الأمنية واستعادة الانضباط وتعزيز الاستقرار، مشددًا على أن الخطوات المتخذة تمثل تحركًا جادًا لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.