«الدبيبة» و«باتيلي» يتفقان على ضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.

وجدد الدبيبة خلال الاجتماع، رؤية الحكومة بإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا وفق قوانين عادلة، مؤكدا حرص حكومة الوحدة الوطنية على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها من أجل استقرار البلاد.

كما جدد الدبيبة على دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، مثمّنًا الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، وصولاً إلى تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، وفق قوله.

وأكد الدبيبة أهمية دعم عمل اللجنة المالية العليا وجهودها حرصا على تحقيق الشفافية والإفصاح في الإنفاق الحكومي، وضمان التوزيع العادل للإيرادات، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

بدوره أفاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عبر حسابه على منصة “إكس”، بأنه جرى خلال اللقاء الاتفاق على ضرورة التوصل إلى حل ليبي ليبي للأزمة المستعصية، وعلى الحاجة إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية الوطنية.

وشدّد باتيلي على ضرورة أن يسعى جميع الأطراف الرئيسيين، بحسن نية، إلى التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا مثار الخلاف السياسي لوضع البلاد على طريق انتخابات نزيهة وشاملة.

وأضاف المبعوث الأممي: “تقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهبة الاستعداد لتيسير الحوار السياسي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل”.