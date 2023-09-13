«الدبيبة» و«بن قدارة» يبحثان جهود المؤسسة الوطنية للنفط في تخفيف معاناة المتضررين من إعصار «دانيال»

المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية | نُشر: الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 15:30 نُشر: الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 - 15:30
ليبيا
المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية
«الدبيبة» و«بن قدارة» يبحثان جهود المؤسسة الوطنية للنفط في تخفيف معاناة المتضررين من إعصار «دانيال»

بحث رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء، في مدينة طرابلس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” جهود المؤسسة في تخفيف معاناة المتضررين من إعصار “دانيال” الذي ضرب مناطق شرق ليبيا.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية” ناقش الجانبان جهود التنسيق مع الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني وتوفير المعدات الخاصة بعمليات الإنقاذ، مثل الزوارق والمروحيات والطائرات العمودية.

وأكّد “الدبيبة” على ضرورة التنسيق مع الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بشأن تحديد الاحتياجات اللازمة.

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