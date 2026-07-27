الدبيبة يبحث مع بولس تعزيز التعاون «العسكري والأمني» في ليبيا

أعلن المستشار الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس إجراء مكالمة وصفها بالمثمرة مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تناولت الخطوات الرامية إلى دفع جهود توحيد ليبيا وتعزيز مسارات التعاون بين مختلف الأطراف.

وقال مسعد بولس إن المباحثات تطرقت إلى ملفات التعاون العسكري والأمني بين شرق ليبيا وغربها، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التنسيق والتوافق التشغيلي بين القوات الليبية وقوات القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”.

وأكد بولس التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود توحيد ليبيا، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى إلى المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في البلاد.

وأضاف أن تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف الليبية يمثل محوراً أساسياً في دعم بناء مؤسسات موحدة، خصوصاً في المجالات الأمنية والعسكرية التي تعد من أبرز الملفات المرتبطة باستقرار الدولة.

ويأتي الاتصال ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية المرتبطة بالملف الليبي، والتي تركز على دعم مسارات توحيد المؤسسات وتعزيز التعاون الأمني، في ظل استمرار الجهود الدولية للدفع نحو حل سياسي شامل.

ويشهد الملف الليبي تحركات إقليمية ودولية تهدف إلى دعم توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإنهاء حالة الانقسام بين الشرق والغرب، وسط مساعٍ لتعزيز التنسيق بين الأطراف الليبية وإيجاد ترتيبات تساهم في استقرار البلاد.