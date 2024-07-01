 إلغاء امتحانات 172 طالبا وإعفاء 51 لجنة إشرافية

أعلن رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية محمد فاضل، “عن إلغاء امتحانات 172 طالبًا (155 بالقسم العلمي خلال امتحان مادة الرياضيات – 17 خلال امتحان مادة الإحصاء بالقسم الأدبي)، لمساهمتهم في الغِشّ، عبر إدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الامتحان”.

وأشار فاضل، إلى “إعفاء 51 لجانا إشرافيا على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التّعليم الثانوي وإحالتهم للتّحقيق الإداري، لتقصيرهم في أداء واجبهم في ضبط حالات الغِشّ بلجان الامتحان”.

وحذّرت وزارة التربية والتعليم، طلاب الشهادة الثانوية، “من تصوير ورقة أسئلة الامتحانات ونشرها على مواقع التّواصل الاجتماعي، وبضرورة المحافظة عليها وعدم رميها تتفاديا من لاستغلالها، قبل انتهاء زمن الامتحان، وأنّ ذلك يُعد حالة غِشّ”.

كما حذرت الوزارة، “من اصطحاب الهاتف النّقال وآلات التّسجيل، أو أيّ أجهزة إلكترونية، إضافة إلى الآلة الحاسبة المُخزّنة وكل ما يتعلّق بالمواد الدّراسية من كُتب ومذكِّرات، وكراسات داخل قاعة الامتحان باعتبارها حالة من حالات الغِشّ”.