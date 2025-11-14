الدبيبة وتكالة يناقشان الأوضاع العامة ويؤكدان رفض قانون المحكمة الدستورية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الخميس 13 نوفمبر، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

وتناول اللقاء الجهود المبذولة لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى تسوية سياسية شاملة، إضافة إلى مناقشة تداعيات الصرف الموازي وغير المشروع، وما نتج عنه من تضخم وارتفاع في سعر الصرف وانعكاسات مباشرة على حياة المواطنين. وأوضح الاجتماع أن المواطن يتحمل تبعات هذه الأزمة مرتين:

الأولى عبر الضريبة المفروضة على سعر الصرف لصالح الدين العام، في حين أن أسبابها الفعلية مرتبطة بالصرف الموازي الذي تمارسه الحكومة غير الشرعية في شرق البلاد.

والثانية عبر ارتفاع سعر الصرف وما يترتب عليه من زيادة في أسعار السلع.

كما شدد الجانبان على الرفض المطلق لتفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب بشكل أحادي وأُسقط من قبل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لما يشكله من تهديد لوحدة البلاد واستقرارها.

وأكد الطرفان ضرورة استكمال المسار الدستوري التوافقي الذي يعبّر عن إرادة جميع الليبيين، باعتباره الضمان الحقيقي للوصول إلى دستور دائم ينظم الحياة السياسية ويؤسس لبناء دولة مستقرة.