الدبيبة: وحدة ليبيا خط أحمر

شدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على أن وحدة ليبيا خط أحمر، مؤكدا الوقوف أمام من يحاول تجديد الخروقات العسكرية وتعزيز الانقسام.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال مشاركته بصفته وزير الدفاع في حفل تخريج طلبة الكليات العسكرية بالأكاديمية البحرية بجنزور، بالتزامن مع الذكرى الـ84 لتأسيس الجيش الليبي.

وأكد الدبيبة في كلمته السير على نهج المؤسسين للجيش من أجل رد الأطماع الخارجية وتفتيت الطموحات الشخصية لعودة الاستبداد، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في بناء جيش قوي يقوم على عقيدة أساسها الله ثم الوطن.

وقال رئيس الوزراء في رده على تساؤلات المواطنين وهم يرون كل هذه الدفعات والخروقات الأمنية والعسكرية في ربوع الوطن “إننا جئنا وواقعُنا بهذا الشكل، ولا سبيل لنا إلا الاستمرار في هذه الجهود”، مضيفاً أن الوضع كل يوم أفضل من اليوم الذي سبقه، مؤكدا عدم التراجع رغم التحديات والمؤامرات.

كما أكد الدبيبة أن الجيش يمثل هيبة الدولة وأساس نظامها وسبيل نجاتها، وهو مبعث الأمن للمواطن والوطن.

الدبيبة يشهد حفل تخريج طلبة الكليات العسكرية بالأكاديمية البحرية بجنزور #مباشر | رئيس مجلس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يشهد حفل تخريج طلبة الكليات والأكاديميات العسكرية بمقر الأكاديمية البحرية في #جنزور. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الأحد، ١١ أغسطس ٢٠٢٤