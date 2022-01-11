«الدبيبة»: وزارة التعليم تعيش في فوضى

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمسؤولي التعليم، إن الوزارة تعيش فوضى، وأنّ مسؤولي التعليم لم يستطيعوا حتى إنجاز جدول دراسة.

الدبيبة وخلال لقائه مسؤولي التعليم، اوضح أنّه سيتم الإعلان عن خطة جديدة لتمويل إنشاء مدارس في مناطق البلاد، مشيرا إلى أنّ خطتهم تقضي ببناء 1500 مدرسة خلال 3 سنوات القادمة.

وتابع الدبيبة أنّ مسؤولي التعليم سيعتذرون للطلاب عن تأخر الكتب الدراسية ويعلنون الموعد الرسمي لوصولها.

وكلّف الدبيبة وكيلة وزارة التعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود لوضع حلول وبرامج للمشاكل التي تواجه وزارة التعليم.