الدبيبة: وزير البيئة مطالب بـ«خطة متكاملة» لتطوير الأداء وتعزيز الرقابة

تسلم الدكتور محمد سيدي إبراهيم، اليوم الخميس، مهامه وزيرًا للبيئة في حكومة الوحدة الوطنية، في إطار توجه حكومي لتعزيز الإدارة البيئية، وحماية الموارد الطبيعية، ودعم مسارات التنمية المستدامة في ليبيا.

ويأتي تولي محمد سيدي إبراهيم حقيبة وزارة البيئة استنادًا إلى خبرة علمية ومهنية تمتد لأكثر من 30 عامًا، إذ يحمل درجة الماجستير في هندسة البترول من المملكة المتحدة، إضافة إلى شهادة البكالوريوس في علوم الأرض.

وشغل وزير البيئة الجديد عددًا من المناصب القيادية والاستشارية في قطاع النفط والغاز، كما يمتلك خبرات في مجالات التخطيط المؤسسي وتقييم المشروعات، وأسهم في إعداد دراسات فنية مرتبطة بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، خاصة في المناطق الجنوبية.

وعقب تسلمه مهامه، عقد رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة اجتماعًا مع وزير البيئة الجديد، بحضور أمين عام ديوان مجلس الوزراء عادل ظويهر، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وخطة تطوير عمل الوزارة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير البيئة بإعداد خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الوزارة، وتعزيز منظومة الرقابة البيئية، وتحسين إدارة النفايات، إلى جانب حماية الشريط الساحلي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد الدبيبة ضرورة وضع برامج تنفيذية واضحة تتضمن أولويات محددة وجداول زمنية وآليات متابعة، بما يضمن سرعة تنفيذ الخطط وتحقيق النتائج المستهدفة في قطاع البيئة.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية إحكام الرقابة على تداول واستخدام المبيدات الزراعية، بما يساهم في حماية صحة المواطنين وتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاستخدام غير المنظم لهذه المواد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومة الوحدة الوطنية لتطوير أداء المؤسسات البيئية، وتعزيز دور الوزارة في مواجهة التحديات المرتبطة بالتلوث وإدارة الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.