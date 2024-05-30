الدبيبة وسعيد يبحثان الإجراءات التنفيذية لإعادة افتتاح معبر رأس إجدير

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، جلسة مباحثات مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، لمتابعة عدد من القضايا المشتركة، أهمها الإجراءات التنفيذية لفتح المعبر الحدودي رأس جدير.

واتفق الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي ـ الصيني، بالعاصمة الصينية بكين،على ضرورة حث وزارة الداخلية بالبلدين على تنفيذ المهام المناطة بها للافتتاح، واستكمال أعمال الصيانة والتطوير المنفذة من الجانب الليبي.

وبحث الجانبان استكمال أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين بشأن تشابه الأسماء، وآليات دعم القطاع الخاص بالبلدين.

وأكد سعيد توجيه السلطات التونسية لاستكمال ملف تشابه الأسماء، وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين القاصدين تونس.

واتُّفق الطرفان على ضرورة دعم القطاع الخاص بالبلدين في مجال الصحة والمقاولات العامة والصناعة من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بانسيابية العمل والتعاون في البلدين.

حضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.