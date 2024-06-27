الدبيبة وشكشك يناقشان الملفات الخدمية وملامح الميزانية التنموية لعام2024

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عددا من الملفات الخدمية وملامح الميزانية التنموية للعام 2024، إلى جانب متابعة قطاع النفط والغاز.

وحسب منصة حكومتنا الرسمية، جرى التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة تطوير الخطة التنموية وضمان التدفقات المالية للمشروعات الجارية، ومتابعة المشروعات التنموية لقطاعي الكهرباء والنفط، بهدف استقرار شبكة الكهرباء ومعالجة المختنقات في عدد من البلديات وتوفير المواد التشغيلية اللازمة.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع على ضرورة التركيز على مشروعات المياه والصرف الصحي، وإعطائها الأولوية في كافة الخطط التنموية، وأن تصل مياه الشركة لكافة البلديات والمناطق ومعالجة مختنقات الصرف الصحي من خلال إنشاء المحطات الأساسية.

وتم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في دعم الأجهزة التنفيذية وقطاعي الكهرباء والنفط، ودفع عجلة التنمية إلى جانب دعم جهود الحكومة في نقل الاختصاصات للبلديات وتنفيذ التنمية المحلية وتفعيل دور البلديات.

حضر الاجتماع وزير النفط والغاز المكلف ووزير التخطيط المكلف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير الإدارة العامة للقطاع السيادي ومدير الإدارة العامة للقطاع الخدمي بديوان المحاسبة.