الدبيبة: وضعنا الاقتصادي جيد فما الهدف من فرض ضريبة على النقد الأجنبي؟

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن المواطنين دخلوا حالة من الترقب بعد قرار منفرد من رئيس مجلس النواب القاضي بفرض رسم ضريبي جديد على النقد الأجنبي.

جاء ذلك في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي، مساء اليوم الاثنين، تطرق خلالها إلى مستجدات وتطورات الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأعلن الدبيبة عن رفضه التام للإجراء الأخير الذي قام به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتحميل المواطنين ضريبة تغطية الإنفاق الموازي.

وأضاف: “وضعنا الاقتصادي جيد جدا بحسب التقارير، فما الهدف من فرض ضريبة على سعر الصرف والدين العام مسدد وقد حققنا فائضا؟!”

ولفت رئيس الحكومة إلى أن الدين العام كان يقارب 154 مليار دينار والآن استطاعوا “تصفيره” بالكامل مع تحقيق فائض.

وأردف: “لم نكلف الدولة أي عجز في الموازنة ولا دين عام لدينا، بل حققنا 26.6 مليار دينار كفائض وفق تقرير المصرف المركزي”

وأشار الدبية إلى أن قرار عقيلة صالح جاء بشكل مفاجئ لليبيين دون مشاورة المختصين.

ونوه إلى أن معدل التضخم انخفض إلى مستوى لا يوجد في أي دولة إقليمية تقريبا، من 5% في 2022، إلى 1.8% في 2023.

وأوضح الدبيبة أن الحكومة ضخت لمصرف ليبيا المركزي 75 مليار دولار، وهو ما يعادل ما حققته الحكومات السابقة في 6 سنوات.

وتابع: “الذي تحدث عنه عقيلة صالح هو الإنفاق الموازي الذي يريدون من المواطنين تسديد فاتورته”.

واستطرد الدبيبة قائلاً: “احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي بلغ 84 مليار دولار، وهو ما يكفينا لسنوات”.

كما لفت رئيس الحكومة إلى أنه ولأول مرة منذ السبعينات، اقتنت الدولة الليبية 27 طنا من الذهب في يونيو 2023، وهو ما يقارب 2 مليار دولار.

كلمة رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة إلى الشعب الليبي. #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ١٨ مارس ٢٠٢٤