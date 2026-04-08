الدبيبة: «صيانة السدود وتنظيف الأودية» أولوية عاجلة للحكومة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، مع وزير الموارد المائية حسني عويدان وبحضور أمين عام مجلس الوزراء عادل ظويهر، سير العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بإدارة الموارد المائية.

وشدد الاجتماع على الإسراع بتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة للسدود ومعالجة الاختناقات القائمة، إلى جانب تكثيف جهود تنظيف مجاري الأودية والسدود لضمان رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الطوارئ.

كما ناقش الاجتماع أوضاع محطات التحلية وسبل دعمها ورفع كفاءتها التشغيلية، والتوسع في حفر الآبار العميقة وفق دراسات فنية لضمان الاستغلال المستدام للمخزون الجوفي، إضافة إلى استعراض مشروعات شركة المياه والصرف الصحي وتسريع تنفيذها ومعالجة التحديات المرتبطة بها.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية ووضع خطط تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً لضمان تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين.