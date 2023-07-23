الدبيبة: وفرنا ظروف ملائمة للمهاجرين ومشاهدهم في الصحراء تفطر القلب

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنّ في هذه الظروف الطيبة التي ننعم بها في روما يعاني آلاف المهاجرين في البحر والصحراء من نساء وأطفال.

وأوضح الدبيبة أنّ مشاهد المهاجرين غير النظاميين المتوفين في الصحراء وما يعانونه من حر وجوع وعطش تفطر قلوبنا وتحرك ضمير العالم