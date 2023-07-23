الدبيبة: وفرنا ظروف ملائمة للمهاجرين ومشاهدهم في الصحراء تفطر القلب

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنّ في هذه الظروف الطيبة التي ننعم بها في روما يعاني آلاف المهاجرين في البحر والصحراء من نساء وأطفال.
وأوضح الدبيبة أنّ مشاهد المهاجرين غير النظاميين المتوفين في الصحراء وما يعانونه من حر وجوع وعطش تفطر قلوبنا وتحرك ضمير العالم
وتابع الدبيبة أنّ أعداد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا تقلص إلى أقل من 150 ألفا بعد إرجاع الآلاف إلى بلدانهم، مشيرا أنّ ليبيا عملت على توفير ظروف ملائمة للمهاجرين.
وأضاف الدبيبة أنّ وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية أطلقت عملية عسكرية للتصدي للمهربين والعصابات والمجرمين، موضحا أنّها تمكنت من اعتقال عدد منهم.
وجدّد الدبيبة التزام ليبيا بتعزيز دور الدولة لمساعدة من يعانون من ظاهرة الهجرة غير النظامية وإعادتهم إلى دولهم سيما وأن استقرار ليبيا في صالح كل المنطقة.
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