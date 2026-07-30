الدبيبة ومدبولي يبحثان تعزيز التعاون في الطاقة وإعادة الإعمار والربط الغازي

بحث رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا ومصر في مجالات الطاقة، وإعادة الإعمار، والبنية التحتية، وذلك خلال اجتماع ثنائي عُقد بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها الدبيبة إلى جمهورية مصر العربية.

وشارك في الاجتماع، من الجانب الليبي، مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.

ومن الجانب المصري، حضر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، والأمين العام لمجلس الوزراء علاء الدين فؤاد، والمشرف على مكتب رئيس الوزراء أسامة الجوهري، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هاني يونس، والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني.

وبحث الجانبان التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا الليبية-المصرية المشتركة، بما يشمل تحديث الاتفاقيات القائمة، وإعداد حزمة جديدة من مذكرات التفاهم والمشروعات التنفيذية، إلى جانب اعتماد آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة.

كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية داخل ليبيا، بما يدعم جهود التنمية ويعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وناقش رئيسا الوزراء آفاق التعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة، بما يشمل مشروع الربط الغازي، وتعزيز التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المصرية المختصة في مجالات التكرير والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب دراسة فرص التكامل والاستفادة من البنية التحتية المتاحة في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أمن الطاقة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تنظيم منتدى اقتصادي ليبي-مصري على هامش اجتماعات اللجنة العليا الليبية-المصرية المشتركة، بمشاركة ممثلين عن الحكومتين والقطاع الخاص، بهدف توسيع الشراكات الاقتصادية، والإعلان عن مشروعات جديدة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حرص البلدين على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يعكس عمق العلاقات بين ليبيا ومصر، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين.